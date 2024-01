Pallavolo, troppo forte la capolista: al tappeto la Virtus Biella

Troppo forte e esperta la capolista. La Prochimica Virtus Biella contro il Cus Collegno ci ha creduto, ha iniziato bene tutti e tre i set, ma sulla distanza ha ceduto inesorabilmente alle ospiti che hanno dimostrato di valere senza dubbio il primo posto in classifica, oltre che di essere decisamente superiori a tutte le avversarie incontrate sino ad ora dalle nerofucsia.

Insomma, se il PalaSarselli doveva essere violato dopo due campionati e mezzo, questo è accaduto contro una squadra con la S maiuscola: sta ora alla Virtus ripartire e provare ad infilare un'altra serie interna così positiva e lunga. In campo per il big match della penultima giornata capitan Civallero in palleggio, De Pretto opposta, Gasparini e Caneparo in banda, Cavaliere e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero: nel primo set equilibrio sino al 6-8 poi le ospiti allungano 12-16 e vanno a chiude 19-25; nel secondo il break è tremendo perché si passa da 7-8 a 8-21 prima del 12-25 finale. Nella terza frazione Vercellino e Porta prendono il posto rispettivamente di De Pretto e Cavaliere ma cambia poco: da 7-8 a 12-16 e poi al 18-25 finale con andamento simile al primo set. Nel tabellino punti, per la prima volta da inizio stagione, nessuna atleta in doppia cifra.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Cus Collegno 0-3

Parziali: 19-25, 12-25, 18-25

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 3, Cavaliere 3, Gasparini 5, Fornasier 5, De Pretto 2, Caneparo 9, Zacchi ne, Porta 1, Vercellino 2, G. Siletti ne. Libero: Huaman Lopez. All. Rastello.

Classifica dopo 12 giornate: Cus Collegno 35, Almese 29, Prochimica Novarese Virtus Biella 25, Gavi Novi* 24, Sammaborgo 24, Pinerolo 21, Vicoforte Ceva 18, Canelli 17, Pavic Romagnano 14, Ovada* 13, In Volley San Giorgio 12, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 6, Mtv Torino 0.

Attenzione: Gavi Novi e Ovada una gara in meno (in programma domenica 14 ore 17).