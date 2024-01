Pallamano, due belle vittorie per Vigliano

La squadra di pallamano della Polisportiva FC Vigliano si qualifica alla poule delle terze classificate della fase interregionale (Piemonte, Liguria e Lombardia) del Campionato Nazionale Under 15 maschile grazie a due belle vittorie di squadra conquistate oggi, domenica 14 gennaio, sul campo di Cavour.

Nella prima partita della giornata, disputata alle 10 si è affrontata la squadra di Exes 1984 Pinerolo che è stata battuta con il punteggio di 21-17 (11-9 primo tempo) dando ampio spazio a tutti i sedici elementi a referto. La squadra giallorossa si è infatti portata in vantaggio di sul 8-2 nel primo tempo e poi lo staff tecnico ha iniziato ampie rotazioni fino alla fine della prima frazione di gara, conclusa in vantaggio di due reti nonostante gli avversari abbiano impattato sul 9-9 a due giri di orologio dal primo suono della sirena.

Nella seconda frazione è Exes a partire meglio, pareggiando 11-11 ad un minuto dall’inizio del secondo tempo, ma la squadra viglianese ha subito reagito con un vantaggio di 3 reti nell’arco dei successivi 3 minuti e fissando un secondo gap di altrettante reti a metà del secondo tempo, permettendosi di poter gestire al meglio la fase finale dell’incontro.

Nella seconda gara di giornata è stata affrontata la formazione di Ventimiglia, con cui nella partita di andata si era verificata una clamorosa rimonta ligure per il risultato fissato su un pareggio finale che aveva lasciato amareggiati i pallamanisti biellesi. La squadra giallorossa ha quindi cercato di evitare gli errori commessi durante la partita di andata e si è portata in vantaggio per 6-2 al sesto minuto, chiudendo la prima frazione con il punteggio di 16-9.

Nella seconda parte di gara, ancora un buon minutaggio è stato dato alla maggior parte degli elementi a referto e l’incontro si è concluso con una combattuta vittoria con il punteggio di 27-21.La formazione viglianese sale pertanto provvisoriamente in testa alla graduatoria con 9 punti in sei gare, seguita da San Camillo con 8 (4 gare), Valpellice 4 (4), Ventimiglia 3 (6), Exes 0 (4).Questa posizione provvisoria di prima in classifica garantirà ai giallorossi di raggiungere l’obiettivo minimo stagionale della terza posizione nella graduatoria finale, quando mancano ancora quattro partite al termine del campionato alle squadre che hanno già osservato il loro turno di riposo.

Queste le parole del tecnico viglianese Simone Lugli: ”Lo staff tecnico è felicissimo del traguardo raggiunto dalla squadra. Il terzo posto ci garantirebbe due partite supplementari sfidando le terze dei gironi A e B per l’accesso di due su tre squadre ai quarti di finale. Domenica 11 febbraio avremo però la possibilità di qualificarci direttamente ai quarti di finale se dovessimo battere una tra Valpellice e Imperia e senza dubbio alcuno sono certo che la squadra darà il massimo per centrare questo obiettivo. Ora ci aspetta una mese nel quale, oltre a preparare il Memorial Maura Regis e le gare rimanenti di questo primo girone del campionato Under 15 maschile, avremo la possibilità di allenarci con continuità e di migliorare ulteriormente la tecnica individuale di tutti i tesserati e tutte le tesserate”.

Vigliano-Exes 21-17 (11-9): Panzica (portiere), Anselmetti, Borio, Vioglio 3 reti, Perotto, Antonello (portiere e capitano), Augelli 5 (ammonito), Toso (vice capitano), Mantio 3, Francesio 7, De Marco, Giusti, Pidello 2, Copasso 1, Pozzati, Calciati (portiere)

Vigliano-Ventimiglia 27-21 (16-9): Panzica, Anselmetti, Borio, Vioglio (ammonito), Perotto, Antonello (portiere e vice capitano), Augelli 9, Toso (capitano), Mantio 7, Francesio 5, De Marco, Giusti, Pidello 5, Copasso 1, Pozzati, Calciati (Portiere)