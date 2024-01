Con il nuovo anno si impara a giocare con lo Scacchi Club Valle Mosso

Facendo seguito al successo del Corso di Scacchi organizzato negli ultimi mesi dello scorso anno ed a diverse richieste pervenute, lo Scacchi Club Valle Mosso ha deciso di riproporre un Corso di Scacchi indirizzato – senza limiti di età – a chi, pur non avendo mai giocato a scacchi, voglia conoscere le regole del gioco e a chi, pur conoscendo più o meno bene le regole di movimento dei pezzi non abbia mai approfondito tutte le tematiche correlate.

Il corso avrà inizio il prossimo 1° febbraio 2024 e si terrà a Biella presso la sede dello Scacchi Club Valle Mosso, in via Mazzini 16 (a fianco del cinema Mazzini) per complessive otto lezioni, ogni giovedì sera dalle 21:00 alle 22:30, fino al 21 marzo. È un’ottima occasione per scoprire un gioco avvincente, competitivo e mentalmente stimolante, dove strategia e tattica permettono di sviluppare concentrazione, capacità decisionale, memorizzazione e creatività, affiancando un aspetto agonistico nel quale sono fondamentali prontezza di riflessi, autocontrollo e senso pratico in modo da adeguarsi a situazioni in continua evoluzione.

Il programma del corso verterà su: movimento dei pezzi, finali elementari, svolgimento della partita (apertura, sviluppo e lotta per il centro), tatticismi ed elementi strategici di base, pratica di gioco assistita. Per informazioni e per l’iscrizione al corso è possibile inviare una mail all’indirizzo scv@scacchiclubvallemosso.it oppure lasciare un messaggio sulla pagina Facebook del circolo.

In alternativa è possibile passare presso la sede negli orari di apertura (martedì e sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, venerdì sera dalle 21:00 alle 24:00).