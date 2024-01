Calcio, tris per la Biellese sull'Aygreville: è ad un punto dalla vetta. Valle Elvo e Torri sempre prime

Chi ben comincia, è a meta dell'opera. La Biellese inizia bene il nuovo anno e, complice il 3-1 casalingo con l'Aygreville, si porta ad una sola lunghezza dalla coppia di testa del girone di Eccellenza. Il Città di Cossato, invece, finisce al tappeto a Novara, superato 2 a 0 dalla Pro, e resta nei quartieri meno nobili della classifica, con soli 15 punti.

In Promozione, inizio in salita per il Ceversama, battuto in casa dal LG Trino (1-0). Non va meglio alla Valdilana Biogliese, travolta dal Valduggia con il punteggio di 5 a 2. La Chiavazzese si accontenta di un punto a Casale (1-1) mentre la Fulgor strappa tre punti importanti al Feriolo (3-2).

In Prima Categoria, la Valle Elvo si conferma in testa al raggrupamento: merito del 2 a 1 ai danni del Gaglianico. Crolla il Vigliano in trasferta (5-1 a Gattinara) e la Valle Cervo Andorno divide la posta in palio con il Santhià (2-2). 3 a 1, invece, per il Ponderano con l'Aosta Calcio.

Infine, in Seconda, cadono in trasferta Pollone e La Cervo. Si riscattano soltanto le Torri Biellesi: 3 a 2 sull'Ardor San Francesco e primo posto conservato.