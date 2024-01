Basket femminile, una buona Bonprix BFB cede a Beinasco

Si conclude con una sconfitta il girone d'andata del campionato di Serie B. La Bonprix BFB si trova a centro classifica, in una comoda posizione ben al di sopra della zona playout, posizione che dovrà confermare nel girone di ritorno. La trasferta sul neutro di Venaria per indisponibilità del palazzetto di Beinasco conferma le torinesi al secondo posto in classifica, ma anche una squadra laniera capace di tenere testa, per un lungo periodo iniziale, alle più forti avversarie. Con tre elementi del quintetto base indisponibili, largo alle seconde linee che hanno cercato di tenere botta alla veemenza torinese.

Ottimo primo quarto delle ragazze biellesi che rispondevano colpo su colpo ai tentativi di fuga della più quotata Bkb, chiudendo sul -2. Nel secondo periodo la luce in attacco si spegneva complice le troppe palle perse. Ne approfittavano le torinesi e si andava al riposo lungo sotto 37 a 23. Nella terza frazione, anche grazie ad una scarsa difesa biellese, Beinasco bucava la retina avversaria a suon di triple. Iniziava così a crearsi un gap che si ampliava nell'ultimo quarto fino al 72 a 44 finale, non potendo la Bonprix BFB tenere testa con le seconde linee. Non era questa la partita da vincere in un campionato spezzato in due. Il campionato di Biella è quello delle squadre che puntano alla salvezza e già sabato prossimo ai Salesiani ci sarà l'importante sfida con Area Pro Rivalta.

BKB BEINASCO - BONPRIX BFB: 72 -44 (18-16/37-23/55-35). Bfb: Habti 2, Senesi 2, Peretti, Raga 3, Guzzon 1, Ravinetto 18, Trucano 3, Tombolato 12, Strobino, Rabbachin 2, Bonacci, Novikova. All. Bertetti, ass.all.Riccini.