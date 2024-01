Riascoltati per voi: Dire Straits - Alchemy Live (1984)

Secondo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi vi presento un disco live semplicemente fantastico. Sto parlando di “Alchemy live” del gruppo rock inglese capitanato da Mark Knopfler, i Dire Straits.

Lo scorso anno, vi avevo presentato l’album “Recorded live” dei Ten Years After e l’avevo definito come uno tra i miei album live preferiti, tant’è che alla fine dell’anno l’avevo incoronato come il mio miglior album del 2023. Ed eccomi qui a parlarvi di un altro disco, anzi un doppio live e vi posso confermare che entra ufficialmente nella top ten dei miei dischi preferiti.

L’album è stato registrato nel mitico Hammersmith Odeon di Londra durante la serata del 23 luglio 1983. L’inizio del concerto è subito scoppiettante, si parte con una potente versione di “Once Upon a Time in the West” dove il nostro Mark Knopfler mette subito in risalto tutte le sue qualità e abilità. Si passa ad un pezzo più veloce come “Expresso Love”, si prosegue con la romantica “Romeo and Juliet”, passando per la dolce “Love over Gold”, e a “Private Investigations”, fino ad arrivare a lei: “Sultans of Swing”. In questo preciso momento si è arrivati all’apice di tutto il disco ed è proprio alla fine della prima parte del concerto che si può ascoltare tutta la bravura di Mark Knopfler: con la sua Fender Stratocaster rossa, genera assoli spaventosi.

Anche la seconda parte del disco non è da meno: si parte con un pezzo più rock and roll come "Two Young Lovers”, qui Mel Collins ci delizia con una strepitosa esibizione con un il sax. Dopodiché arrivano loro: “Tunnel of Love” e “Telegraph Road”, ventisette minuti di musica sublime alla stato puro! Il concerto si conclude con “Solid Rock” e la bellissima “Going Home”, il tema di “Local Hero”, film del 1983 diretto da Bill Forsyth. In tutto l'album, si può percepire un particolare affiatamento dell’intera band, ogni membro offre delle performance a dir poco stellari, il giovane e spavaldo Mark Knopfler con la sua tecnica di fingerpicking è in forma smagliante e si nota per tutta la durata dell’album, i suoi riff ed i suoi assoli sono gli elementi centrali di ogni brano, la sua esibizione è impressionante.

“Alchemy live” è un altro di quegli album perfetti sotto ogni punto di vista, ogni qualvolta lo si ascolta ne fuoriescono nuove sfumature. Novanta minuti che volano in un attimo, ogni brano è eseguito con energia e passione, tutta la band suona in sintonia perfetta, la qualità del suono è eccellente, la registrazione è chiara con dinamiche di suono talmente ben registrate che sembra di essere lì con loro all’Hammersmith Odeon in prima fila! “Alchemy live” è uno di quei dischi da ascoltare e riascoltare all’infinito!

I miei brani preferiti sono: tanti, direi tutti!! Ma se proprio devo scegliere vi dire: “Romeo and Juliet”, "Sultans of Swing”, “Tunnel of Love”, “Telegraph Road” e “Going Home: Theme from Local Hero”

Voto: 10

Tracce: CD 1: 1) Once Upon a Time in the West – 13:01 2) Expresso Love – 5:45 3) Romeo and Juliet – 8:17 4) Love over Gold – 3:27 5) Private Investigations – 7:37 6) Sultans of Swing – 10:54 Durata: 49:01 CD 2: 1) Two Young Lovers – 4:49 2) Tunnel of Love (Intro: The Carousel Waltz) – 14:29 3) Telegraph Road – 13:37 4) Solid Rock – 6:01 5) Going Home: Theme from Local Hero – 6:05 Durata: 45:01 Durata totale: 94 minuti.

Formazione: Mark Knopfler (voce e chitarra); John Illsley (basso e cori); Hal Lindes (chitarra e cori); Alan Clark (pianoforte e tastiere); Terry Williams (batteria); Mel Collins (sassofono); Tommy Mandel (tastiere) e Joop de Korte (percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Alchemy” ma anche dei Dire Straits e della loro musica. Vi aspetto alla prossima recensione…