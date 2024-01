“Noi due siamo uno”, il libro del giornalista Matteo Spicuglia, è la storia di Andrea Soldi, quarantacinquenne schizofrenico, che, il 5 agosto 2015, muore a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio.

Matteo Spicuglia sarà ospite sabato 20 gennaio, alle 17 presso la Biblioteca Civica Vittorio Flecchia di Magnano (in via Sosio 6), per la presentazione di “Noi due siamo uno”.

L’ingresso è libero. Informazioni alla mail bibliotecavittorioflecchia@gmail.com .

bibliotecavittorioflecchia@gmail.com