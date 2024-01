130 chili di fagioli, 120 di salamella, 12 paiolo per oltre mille porzioni. Sono i numeri della Fagiolata benefica del comitato di Biella della Croce Rossa Italiana andata in scena nella mattinata di oggi, 14 gennaio, nel cortile della CRI di via Quintino Sella 61.

Presenti tantissimi cittadini, giunti per assaporare il piatto tradizionale del Carnevale. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le tante attività che il Comitato porta avanti sul territorio.