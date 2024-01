Avis Coggiola traccia il bilancio dell'anno: “Calo delle donazioni, bene le manifestazioni”

Come ogni anno l'Avis Comunale Coggiola traccia un bilancio a 360 gradi sulla vita associativa. “Purtroppo il bilancio sulle iscrizioni e sulle donazioni ha registrato un preoccupante calo, con meno donazioni effettuate – spiega il presidente Cristian Nichele - 312 totali, -34 donazioni rispetto al 2022 e 14 donatori in meno. 7 sono state le nuove iscrizioni e 8 gli aspiranti in attesa di donazione mentre le dimissioni sono state 21. Il risultato negativo è principalmente causato dalla poca serietà e disponibilità di alcuni donatori, che si iscrivono, effettuano la visita, una donazione e poi non si recano più a donare. Altro aspetto negativo è la mancanza di posti liberi per le assunzioni e con orari poco flessibili per i controlli. Purtroppo, ad ora, nonostante le richieste da parte del nostro sodalizio di trovare una soluzione a questo problema non c'è stata collaborazione e nessuna risposta mettendo a repentaglio il lavoro che la sezione svolge regolarmente e con serietà”.

“La nota lieta della sezione è che come ogni anno il Consiglio Direttivo ha organizzato tante manifestazioni ed eventi – continua - Ad aprile siamo stati ospiti delle scuole materne di Coggiola dove abbiamo illustrato la donazione di sangue con un fumetto, a maggio allestito la raccolta fondi con AIRC Piemonte e VdA e le azalee della ricerca e insieme al responsabile di Croce Blu e svolto una lezione di primo soccorso alle scuole primarie di Coggiola. Nel periodo estivo abbiamo contribuito sponsorizzando con una maglietta i ragazzi dei centri estivi di Coggiola e Pray mentre a settembre organizzato la cena sociale. Ad ottobre il momento clou è stata la camminata in rosa per la lotta contro il tumore al seno, evento proposto per la prima volta e che ha visto la partecipazione di più di 200 partecipanti; a metà ottobre è stato presentato il nuovo stand associativo alla Festa della Paletta mentre il giorno dei Santi allestita la tradizionale castagnata avisina; infine il 9 dicembre presenziato alla festa di Natale a Guardabosone”.

“Tutto questo senza far mancare il nostro supporto donazionale presso il C.T. di Biella dove i nostri donatori si recano per effettuare la donazione, svolta senza non poche difficoltà logistiche e organizzative – conclude Nichele - Ai nostri donatori vanno i ringraziamenti di cuore da tutta la sezione e la speranza che il 2024 porti tanti giovani ad iscriversi alla donazione, parte fondamentale della società civile e importantissima per chi è meno fortunato. Ricordiamo che chi volesse diventare donatore può contattare l'associazione scrivendo una mail a coggiola.comunale@avis.it inviando un messaggio WhatsApp al numero 3394521520 , seguendo i canali social ufficiali Fb e Instagram o richiedendo informazioni o scaricando la domanda di iscrizione nel nostro sito www.aviscoggiola.com “.