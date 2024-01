Panettoni donati agli alunni di Masserano, il grazie del sindaco Mazzone

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei ringraziare di tutto cuore i gestori del supermercato Conad di Cossato per il loro senso di generosità e la bontà dei loro intenti per aver donato i panettoni che sono stati distribuiti agli alunni delle scuole di Masserano, in occasione delle festività natalizie. L'amministrazione e i cittadini ringraziano per l'altruismo di un gesto così meritevole, sperando che altra gente segua questi esempi. Un ringraziamento anche al giornale che ci permette di divulgare e comunicare queste belle realtà rendendo merito al merito”.