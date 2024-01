Il Consiglio Comunale di Torrazzo di dicembre ha approvato le aliquote IMU e IRPEF per il 2024.

Confermata la percentuale dell’addizionale comunale IRPEF, che rimane lo 0,7%.

Quanto all’IMU, è il 6 per mille l’aliquota per le abitazioni principali e pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ed il 9,6 per mille quella per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.