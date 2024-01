Grandissima soddisfazione al torneo di Padova di pickleball, dove si è aggiudicata la vittoria Paolo Musso e Gianfrenik. Al terzo posto il sempre verde Gianluca Lanza in gara con un compagno di Padova. Chiudono la classifica Maurizio Curti e Mauro Polato nel misto; ancora in corsa la coppia Lilli e Gianfrenik, in attesa della finale per il 9° posto.