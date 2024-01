Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: “Grande soddisfazione nei tornei invernali”.

Durante la pausa invernale, diverse squadre della SPB Monteleone Trasporti hanno preso parte alle competizioni proposte. La MOMA Winter Cup 2023 e il Bear Wool Volley 2024 hanno riservato belle esperienze e anche ottime soddisfazioni per i ragazzi della società. Un grazie sentito va a tutti gli allenatori e dirigenti che hanno fatto sì che i ragazzi potessero partecipare a questi due appuntamenti. Lo staff è uno dei cardini della società, con tantissime anime volenterose che si operano per il bene dei ragazzi ed in queste occasioni sono fondamentali!

MOMA Winter Cup 2023

Il torneo modenese è stato riproposto dopo la partecipazione dello scorso anno della SPB Monteleone Trasporti. Questa stagione si sono presentate in Emilia Romagna due formazioni biellesi: la U19 SPB Officina Pozzo e la U15 SPB AM Impianti. Una gran bella esperienza per tutti i ragazzi, che si sono potuti confrontare con formazioni di altissimo livello, provenienti da tutta la penisola (e non solo!). Nella massima categoria maschile, la SPB Officina Pozzo ha chiuso al 17o posto, mentre la SPB AM Impianti è arrivata all’11o tra i pari età. Nel complesso dei buoni risultati, considerando che il MOMA è probabilmente il torneo più prestigioso di tutta Italia, per quanto riguarda la pallavolo giovanile.

Bear Wool Volley 2024

Molte formazioni in campo per il Bear Wool Volley, che ha visto due squadre presentarsi nella categoria Under 15, una in Under 17 e una in Under 19. Il torneo biellese è stato un buon modo per mantenere la forma in vista del campionato e per divertirsi, togliendosi anche qualche soddisfazione. In Under 15 la SPB Impresa Costruzioni Aiazzone ha vinto la finale per il nono posto, mentre la SPB AM Impianti ha sfiorato il podio, sconfitta nella finalina. In Under 17 la SPB Enercom è arrivata al decimo posto, complici anche le assenze di alcuni membri del sestetto, impegnati con l'Under 19. Grande risultato per la SPB Officina Pozzo, che conquista una splendida finale, sfiorando anche la vittoria del torneo. Dopo aver vinto il primo set, lasciando senza parole tutto il Biella Forum, la squadra del Baden-Württemberg ha conquistato la gara al tie break.

Il commento di coach Simone Marangio

“Il bilancio dei tornei è assolutamente positivo, sia per quanto riguarda il fattore esperienziale sia per quello che è il gruppo. Abbiamo scelto di partecipare ad entrambi i tornei con la Under 15, per dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con squadre di alto livello. La squadra si è comportata in maniera impeccabile, abbiamo giocato alla pari anche con avversari decisamente più preparati. Anche dalle sconfitte siamo usciti a testa alta, probabilmente avremmo meritato qualcosa in più a livello di piazzamenti. L’obiettivo non era il piazzamento, ma sicuramente costruire un’idea di pallavolo che ci possa guidare in questa seconda parte della stagione. Io sono sempre stato molto favorevole ai tornei, perché si esce dall’abitudine che si vede nel proprio territorio. Anche tramite la grande operatività dei dirigenti, i ragazzi hanno potuto vivere delle belle esperienze, quindi ribadisco che il bilancio è positivo a 360 gradi.”

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso

“Moma Winter Cup e Bear Wool Volley sono due tornei che rappresentano i capisaldi dell’attività giovanile della società ed aver avuto un'adesione massiccia dei propri atleti è sinonimo di crescita agonistica oltre che ricreativa del gruppo. Un aspetto su cui mi sto impegnando tanto e il risultato mi inorgoglisce. I due tornei hanno permesso ai ragazzi una crescita esponenziale. “Il gioco insegna il gioco” e noi, pur avendo affrontato i due tornei con un solo centrale di ruolo in Under 19, siamo riusciti a viverli come momenti di crescita e non di vittoria, sfruttando quelle possibilità che durante la stagione non abbiamo.”

Per chi volesse seguire i nostri ragazzi durante le partite di campionato, continuate a rimanere connessi alle pagine social e al sito di Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti!