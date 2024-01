Obiettivo Sabato, arriva una passeggiata al Gorgomoro di Biella

Il 20 maggio 2023 il gruppo fotografico biellese “Obiettivo Sabato” decide di fare una passeggiata primaverile, per recarsi sulle sponde del Gorgomoro e immortalare il movimento dell’acqua: ”Concentrandosi sulle cascatelle e le pozze d'acqua cristallina, abbiamo scoperto tratti in cui si sono formate affascinanti lame, in cui è possibile fare il bagno”.

In una mattinata di primavera abbiamo deciso di fare una passeggiata lungo le rive del torrente Gorgomoro, subito nei pressi di Biella.

Ci siamo concentrati sulle cascatelle e le pozze d’acqua cristallina. In alcuni tratti si sono formate delle “lame” in cui è possibile fare anche il bagno.

Di seguito la galleria fotografica completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-cervo/nggallery/valle-cervo/gorgomoro





Lo scatto

L’effetto seta dell’acqua, che ne evidenzia il movimento, è stato realizzato grazie alla lunga esposizione, grazie all’ausilio di un cavalletto.





I parametri

Fotocamera Canon EOS 750D Obiettivo Canon 18-135 f 3,5-5,6

Tempo di scatto 1/10; Diaframma f10; Zoom 50 mm; ISO 200.