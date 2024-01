Bon Ton in aereo, l'arte del viaggiatore consapevole

Partiamo col dire che il viaggio inizia già in aeroporto: lasciamo a casa lo stress e la negatività per il bene comune, per un viaggio sereno e piacevole.

In aereo, gli spazi sono limitati e vanno condivisi. È fondamentale seguire le regole di sicurezza e considerare gli altri passeggeri. Se non ci piace, possiamo sempre optare per un volo privato!!!

Il buon senso suggerisce di indossare scarpe facili da infilare e sfilare, senza lacci, e di evitare la cintura per velocizzare i controlli di sicurezza.

Prepariamo il bagaglio in modo da poter estrarre rapidamente i liquidi (che devono essere divisi in confezioni da massimo 100ml e posti in una bustina trasparente). Anche le attrezzature elettroniche (cellulare, pc, tablet e macchina fotografica) devono essere estratte dalla valigia e sistemate nelle vaschette porta-oggetti prima di passare attraverso il metal detector.

Arrivare preparati aiuta molto a rendere le procedure più veloci e risparmia tempo a tutti. Bagaglio, imbarco prioritario e posti a sedere È essenziale informarci adeguatamente sulle politiche del bagaglio e sugli upgrade dei posti a sedere della compagnia con cui voliamo. Non c'è niente di peggio che arrabbiarsi inutilmente e poi scoprire di non aver letto bene il regolamento. Se non rispettiamo le linee guida imposte dalla compagnia e ci viene chiesto di imbarcare il bagaglio o di pagare un sovrapprezzo, è meglio accettare con dignità le richieste del personale di bordo e imparare la lezione per il prossimo volo.

Può succedere - perché siamo stati pigri o perché volevamo risparmiare qualche euro - di non aver prenotato il posto a sedere che desideravamo.

Se i posti a sedere non sono assegnati, potremmo trovarci in una posizione poco desiderabile semplicemente perché abbiamo lasciato il check-in all'ultimo momento... Oppure potremmo trovarci separati dal nostro partner o dai nostri bambini. In questo caso, possiamo chiedere l'aiuto degli assistenti di volo che, di solito, faranno del loro meglio per risolvere il problema.

È comunque buona educazione mostrare gratitudine al passeggero che ha accettato di cambiare posto per farci sedere vicino al nostro figlio, offrendogli magari un caffè dal servizio di bordo (se a pagamento). Altrimenti, anche un semplice grazie va bene.

Come vestirsi in aereo

Anche se andiamo in aeroporto direttamente dalla spiaggia, l'abbigliamento deve essere appropriato per un luogo di trasporto pubblico. A bordo, l'aria condizionata può essere molto intensa, quindi è consigliabile vestirsi a strati per adattarsi alla temperatura della cabina, che è sempre soggettiva.

Bon Ton in Aereo

Una volta a bordo, dobbiamo prendere posto in modo rapido, senza bloccare il corridoio per tirare fuori dalla borsa il libro o altre cose improbabili. Se la borsa è piccola, dobbiamo tenerla con noi sotto il sedile anteriore, in modo da avere a portata di mano gli oggetti di cui potremmo aver bisogno. In alternativa, se abbiamo un posto vicino al corridoio, possiamo sistemare gli oggetti essenziali in un compartimento del bagaglio a mano comodo e facile da raggiungere. Teniamo presente che in molti aeroporti, soprattutto su aeromobili più piccoli, si accede tramite scale mobili e non tramite il finger (il corridoio che collega la sala d'imbarco direttamente alla cabina). In questi casi, prendere posto velocemente diventa ancora più importante per non lasciare i nostri compagni di viaggio al caldo, al freddo o sotto la pioggia.

Quando il sedile è reclinabile e vogliamo inclinarlo, verifichiamo prima che la persona seduta dietro di noi non stia mangiando o lavorando al computer. Meglio chiedere il permesso e non reclinare completamente il sedile.

Le scarpe non dovrebbero essere tolte. Nei voli a lungo raggio è consentito farlo, ma è meglio avere un paio di calze pulite da indossare appena si tolgono le scarpe. Per motivi igienici, non dovremmo camminare scalzi sull'aereo (vorrei non doverlo ricordare, ma come viaggiatrice so che non è superfluo).

E a proposito di estremità inferiori: non mettiamo i piedi sui sedili liberi, sullo schienale del sedile davanti o contro le pareti. I piedi devono rimanere a terra. Punto.

Le cuffie o gli auricolari vanno indossati sempre quando si guarda un film o si ascolta musica. Tuttavia, quando si sale a bordo e fino al decollo, le cuffie vanno tolte per non perdere importanti annunci del personale.

A bordo di un aereo, come su qualsiasi altro mezzo di trasporto, è importante mantenere un tono di voce moderato che tenga conto degli altri passeggeri.

Il bagno va sempre lasciato in ordine, possibilmente meglio di come lo abbiamo trovato. Se ci sono problemi o qualcosa non funziona correttamente, o se la carta igienica sta per finire, avvisiamo discretamente gli assistenti di volo.

Galateo con gli Assistenti di Volo

Ricordiamo che gli assistenti di volo non sono semplici camerieri, ma professionisti altamente qualificati con formazione tecnica sulla sicurezza e sul pronto soccorso. Il loro compito principale è garantire la sicurezza delle operazioni di volo, prima ancora del nostro comfort.

Eventuali richieste o lamentele vanno espresse con toni civili. Anche tra il personale di vol o, ci sono gerarchie e ruoli diversi, quindi è importante rispettare la posizione e l'autorità di ciascun membro dell'equipaggio.

Se abbiamo bisogno di assistenza durante il volo, chiamiamo un assistente di volo con cortesia e pazienza. Evitiamo di fare richieste in modo brusco o di alzare la voce. Ricordiamoci che gli assistenti di volo sono lì per aiutarci e fare del loro meglio per rendere il nostro viaggio piacevole.

Se ci viene offerto un pasto o una bevanda, ringraziamo sempre l'assistente di volo. Anche se il servizio non è perfetto o non soddisfa completamente le nostre aspettative, è importante mostrare gratitudine per il loro impegno.

Durante il volo, evitiamo di alzarsi continuamente o di disturbare gli altri passeggeri. Se dobbiamo spostarci, facciamolo in modo discreto e senza disturbare gli altri. Se dobbiamo passare davanti a qualcuno, chiediamo gentilmente il permesso.

Infine, quando atterriamo, rimaniamo seduti fino a quando non viene dato il via libera dal comandante di bordo. Non c'è bisogno di alzarsi in fretta e di affollare i corridoi. Manteniamo la calma e seguiamo le istruzioni del personale di volo.