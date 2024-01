Mensa a Vigliano, i genitori: "Si consideri seriamente il miglioramento di questo servizio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo un gruppo di genitori di alunni delle scuole di Vigliano Biellese e, in risposta ai vari articoli pubblicati copiosamente sui giornali locali in merito alla questione mensa scolastica, essendo stati anche presi in causa in riferimento alla famosa petizione, ci sentiamo di affermare che gli organi competenti, Giunta e Consiglio comunale di Vigliano Biellese, non hanno compreso che il problema non si limita al famoso “merluzzo rosso"…quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: capelli nei piatti, posate sporche, fruttini aperti ammuffiti, pietanze fredde, assenza di pane, frutta quasi marcia, porzioni mancanti. Queste non sono solo questioni di gradimento o di palati fini…siamo onesti… Non chiediamo un sevizio deluxe, noi genitori paghiamo per un servizio di base fondamentale e tale deve essere!

La questione del servizio mensa scarso va avanti da troppi anni, senza avere miglioramenti continui ma con repentini peggioramenti. Le varie criticita’ sono sempre state riportate dalla Commissione Mensa nelle assemblee comunali, per non parlare delle numerose segnalazioni fatte anche dagli insegnanti dei rispettivi plessi.

L’ unica risposta ricevuta dal Comune è sempre quella che le norme igieniche sono rispettate (..e ci mancherebbe!!) e che il cibo è di buona qualità quando gli assessori si recano in mensa a verificare…ma ci prendete in giro? Anche i bimbi lo dicono che sono contenti quando c’è l'assessore perché si mangia bene quando c’è lui…invitatelo più spesso!!!

Precisiamo che la petizione organizzata dalla Commissione Mensa è stata voluta proprio da noi genitori, che cercando sempre il dialogo, il confronto e la collaborazione, quello che abbiamo ricevuto in cambio è l'insinuazione di essere stati “guidati” dall’opposizione. Questa è la cosa più triste di tale faccenda , ovvero la strumentalizzazione politica, da ambo le parti, che si sta facendo su tale questione a discapito dei fruitori del servizio: bambini e anziani. Perché ricordiamo che la stessa cooperativa Anteo fornisce la casa di riposo di Vigliano.

Dato che nei vari articoli pubblicati si ribadisce il fatto che l'amministrazione comunale è a fine mandato, noi genitori che abbiamo sinceramente a cuore il benessere dei nostri bambini ci auguriamo che chiunque avrà la meglio alle prossime elezioni, consideri seriamente il miglioramento di questo servizio, dimenticandosi delle parti politiche di appartenenza, e ricordandosi dei suoi cittadini, soprattutto di quelli che hanno meno voce e che sono i meno ascoltati!"