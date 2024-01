Mezzana Mortigliengo, per il 2024 stesse aliquote di IMU e IRPEF - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Mezzana Mortigliengo ha confermato per il 2024 le stesse aliquote di IMU e addizionale comunale IRPEF applicate lo scorso anno.

La percentuale IRPEF rimane allo 0,80.

Quanto all’IMU le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9) 0,60% con detrazione per di 200 euro. 1,06% per le aree edificabili. 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentale. Esenti terreni agricoli e beni merce