Pallamano, torna in campo il Vigliano: le parole del tecnico Lugli

Torna in campo domenica 14 gennaio a Cavour la squadra Under 15 maschile di pallamano di FC Vigliano Polisportiva per due gare decisive per il mantenimento del secondo posto nel girone C della fase interregionale del campionato nazionale Under 15 di categoria.

La squadra giallorossa affronterà infatti alle 10 la sfida di ritorno con Exes 1984 Pinerolo, già sconfitta nella gara di andata con il punteggio di 24-16 dando ampio spazio a tutti gli atleti a referto. Alle 12:30 sarà invece disputata la gara di ritorno coi pari età di Ventimiglia, squadra molto più esperta dei pinerolesi e capace di rimontare ai viglianesi un cospicuo vantaggio durate la partita di andata, terminata con il punteggio di 14-14.Attesi all’esordio assoluto in categoria saranno Leonardo Raffael Giusti e Giovanni Toso, entrambi classe 2010 e al loro primo anno di agonistica nello sport della pallamano.

Le sensazioni del gruppo giallorosso alla vigilia delle gare sono di consapevolezza dei propri mezzi e voglia di confrontarsi con i propri avversari, ben consapevoli che quella di domenica 14 gennaio sarà anche la giornata del primo scontro diretto tra Valpellice e Ventimiglia che sono le squadre che contendono ai biellesi la qualificazione diretta ai quarti di finale interregionali attraverso la seconda posizione nel girone.

Queste le parole del tecnico viglianese Simone Lugli al termine dell’allenamento di martedì: ”Ci siamo allenati con molta concentrazione, nonostante fossimo in palestra in 24. Il clima era molto positivo e il gruppo ha reagito al meglio agli stimoli e ai consigli che ho dato loro. Abbiamo due assenze per malanni di stagione e il rientro da un infortunio da gestire, ma l’ampiezza della rosa a disposizione ci permette di sopperire anche a questo tipo di imprevisti. Sono molto contento anche del fatto che il gruppo stia ulteriormente crescendo di numero non solo negli elementi maschili, ma anche tra le ragazze perché di allenamento in allenamento abbiamo sempre qualche nuova atleta che si sta avvicinando a questo sport. Per ciò che concerne il concentramento di domenica a Cavour sono fiducioso nel gruppo degli atleti disponibili, l’amalgama di squadra cresce di allenamento in allenamento e la paura che vedevo in alcuni tesserati sta piano piano scomparendo”.