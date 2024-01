A Biella giocatori di biliardo da tutta Italia per il Memorial Gianfranco Condello "Ginfri"

A un anno dalla scomparsa di Gianfranco Condello detto "Ginfri", noto giocatore di biliardo locale, l'ASD Biliards Deluxe di Biella ha deciso di proporre un Memorial in suo onore, una gara che porterà a Biella giocatori di biliardo noti professionisti italiani nella nostra provincia per partecipare alla gara.

L'evento è in calendario a febbraio. Inizierà lunedì 12 e le finali saranno domenica 18 febbraio nella sede di ASD Biliards Deluxe in via Vignetto 15 a Biella.