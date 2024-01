Corradino replica alle accuse della minoranza che lo ha attaccato: "Non abbiamo buttato via il lavoro precedente"

12 MILIONI BANDI PORFESR – Veniamo criticati “Perché quei soldi, intercettati dalla precedente Giunta, non sono stati utilizzati”. Posso affermare che è tutto in corso di esecuzione. In alcuni campi abbiamo già affidato i lavori – ad esempio per il Teatro Sociale e il Parco del Bellone -; in altri interventi stiamo per avere il progetto esecutivo per procedere come nel caso dell’ex Biblioteca e della palazzina Piacenza. NON è vero che abbiamo buttato via il lavoro precedente; ANZI abbiamo dato prova di buona amministrazione e se penso che della ex Biblioteca ai DEM era venuto in mente di fare un Museo del Tessile, quindi un altro centro di costo a cui il Comune avrebbe dovuto farsi carico, perché per loro un solo Museo evidentemente non basta, mi viene veramente da sorridere.

NON HO MAI DETTO CHE IL PNRR SIA UN PROBLEMA: bisogna prestare attenzione alle parole. Il PROBLEMA a cui intendevo accennare riguarda l’enorme mole di lavoro che i nostri uffici, purtroppo spesso sotto dimensionati, hanno dovuto affrontare in tempi molto ristretti. Non sono certo i bandi legati al PNRR il problema, bensì riuscire a partecipare a tutti. Ma con gli oltre 50 MILIONI di euro portati a casa penso che sia stato fatto un buon lavoro.

SITUAZIONE DIPENDENTI – Non è questione di “fuggi fuggi”. Il personale era ai minimi termini all’inizio del nostro mandato e grazie alle assunzioni si sta cercando di tornare a livelli accettabili. Ma mi chiedo se i dipendenti vanno in pensione la colpa è del sindaco? In altri casi alcuni hanno cambiato ente, ricevendo una promozione e dei benefici economici ed era logico supporre che accettassero.

FUNIVIA DI OROPA - Dobbiamo basarci sui fatti. La Funivia di Oropa è di proprietà del Santuario di Oropa: sappiamo delle difficoltà in cui versano, ma per quarant'anni nessuno ha pensato ad assicurare qualcosa per il fine vita dell'impianto. Né le Funivie Spa, né più di recente la Fondazione. Di certo, accantonando qualcosa periodicamente, oggi non ci troveremmo a questo punto.

I DEM ci attaccano perché avremmo “accantonato” il progetto CORO, che a loro opinione avrebbe dato una spinta al turismo del nostro territorio. Bisogna anche in questo caso essere chiari: quel progetto andava ad impegnare risorse su proprietà non comunali. I progetti del P.N.R.R. si possono realizzare esclusivamente se si dispone della proprietà, del possesso o dell’usufrutto di un immobile da una data precedente all’uscita del bando. Quindi in quel momento solo il Santuario vi avrebbe potuto provvedere. Ora con l’acquisizione, avvenuta lo scorso febbraio, del diritto di superficie, le cose sono cambiate per ciò che concerne le stazioni, i piloni, non certo, ad esempio per il Savoia o di quell’area. Chi tira in ballo il progetto CORO, dandolo come abbandonato, dimostra solo un’ignoranza amministrativa senza precedenti e se tali commenti arrivano da un consigliere comunale, allora c’è da preoccuparsi del basso livello di conoscenza. Si tratta, in definitiva, di un progetto del tutto inattuabile, come tanti sogni della sinistra. Noi siamo molto più concreti. Cos'ha fatto il Comune? Innanzitutto, per poter investire denaro pubblico, è necessario avere in mano un titolo di proprietà. Così abbiamo acquisito il diritto di superficie, ma nel farlo si sono scoperte tante cose, con passaggi burocratici mai effettuati prima e inevitabili lungaggini.

Noi metteremo tre milioni di euro, la Regione Piemonte altri due e mi auguro che possano bastare, considerando gli aumenti che ci sono stati negli ultimi mesi. Per fortuna il turismo non si è mai fermato. Stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere nel rispetto delle normative vigenti e a settembre siamo usciti con il bando sulla Funivia. Alcuni vorrebbero il nostro fallimento: sono quelli che in passato non hanno accantonato un centesimo. Mi riferisco alla Fondazione Funivie, i quali sapevano benissimo che nel 2021 sarebbe arrivato il fine vita dell’impianto. Non devono ora fare i professori, perché hanno solo lasciato tanti problemi, che ora tocca a noi risolvere.

FUNICOLARE – Mi sembra incredibile che ad attaccarci sulla Funicolare del Piazzo siano gli stessi che hanno causato questa situazione. Infatti per risparmiare poche migliaia di euro chi ci ha preceduto alla guida di Biella ha deciso di eliminare uno dei simboli della città: la funicolare del Piazzo. Averla trasformata in un ascensore è stato un grossissimo errore. Non solo: il progetto presenta tante lacune ed è stato realizzato male. Quando ci siamo insediati avremmo voluto cambiare tutto, ma erano già stati spesi più di un milione e mezzo di euro e non potevamo gettare alle ortiche così tanti fondi pubblici. Con pazienza e confronti con la ditta realizzatrice dell’opera (Maspero) si è cercato di trovare una soluzione meno impattante, che assicurasse da un lato il servizio e dall’altro un contenimento dei costi per rimediare agli errori di progettazione e di realizzazione. In quattro anni questa amministrazione ha speso per la manutenzione e servizi vari della funicolare oltre 550.000 euro. Un importo elevato, molto elevato, per un’opera che non funziona, non va alla velocità indicata di 2 metri al secondo e soprattutto non possiede i requisiti minimi di affidabilità per un impianto costruito pochi anni fa. Finora abbiamo cercato di risparmiare dei soldi, ma non è bastato. Le spese sono lievitate e gli scarsi risultati ottenuti sono addebitabili alla progettazione completamente sbagliata, di cui gli artefici adesso ci attaccano.

FORNO CREMATORIO – Se per il PD era giusto lasciarlo ai Ravetti ne prendiamo atto. La mia Amministrazione ha ritenuto fosse meglio non aspettare i tempi biblici delle cause civili, ma dare un servizio alla cittadinanza, con un segnale forte, per dare un netto taglio col passato. Adesso ci troveremo ad affrontare questa causa civile davanti al Tribunale di Biella perchè la ditta So.Cre.Bi, la società che ha costruito il tempio crematorio precedente, gestendolo fino all’ottobre del 2018, amministrata dai fratelli Ravetti, come rappresentanti della famiglia che deteneva la maggioranza delle quote, ci ha citato in giudizio chiedendo in prima istanza la restituzione dell’impianto e un risarcimento di circa 100mila euro; in seconda istanza un risarcimento milionario. A So.Cre.Bi. abbiamo riconosciuto il dovuto e ora mi sembra davvero inconcepibile che ci chiedano i danni alla luce delle ammissioni di colpevolezza degli amministratori e dei numerosi e reiterati inadempimenti del contratto.

STIPENDIO DEL SINDACO – Il titolone in prima pagina “Il sindaco Corradino vola a 10mila euro” è uno spot elettorale della sinistra. Innanzitutto la cifra è di 9.660 euro LORDI e NON peserà sulle casse degli Enti locali. Fa infatti parte della riforma voluta dal Governo Draghi e inserita nella Legge di Bilancio del 2022.

MANUTENZIONI – Le risorse impegnate sono in linea con quelle degli anni precedenti, con una leggera flessione nel periodo del Covid in cui si è dovuto razionalizzare la spesa. La città è mantenuta nelle medesime condizioni e se pensiamo alla situazione in cui versavano alcune rotonde cittadine, in cui se non avevi un fuori strada rischiavi grosso, direi che miglioramenti ce ne sono stati.