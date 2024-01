Cessate il fuoco a Gaza e il ripristino del gemellaggio con Neve Shalom - Wahat al Salam, se ne parla in consiglio a Cossato

I Consiglieri Comunali del gruppo del Pd in comune a Cossato Marco Barbierato e Alessandro Cavalotti hanno depositata in questi giorni una mozione che ha come punti la condanna dei fatti del 7 ottobre da parte di Hamas, la stigmatizzazione della risposta di Israele, la condanna di ogni forma di antisemitismo, islamofobia e degli estremismi di ogni genere e il ripristino del gemellaggio con Neve Shalom - Wahat al Salam.

"Anche una amministrazione comunale come la nostra può e deve esprimersi in un momento grave come questo - scrivono i consiglieri - .Il gemellaggio che Cossato aveva avviato nel 2004 con Neve Shalom-Wahat al Salam (comunità in cui israeliani e palestinesi vivono insieme in pace e armonia), era un atto simbolico che indicava un percorso di concordia e convivenza pacifica. Riprenderlo oggi, alla luce di quanto sta accendendo a Gaza e in Israele, sarebbe estremamente importante".