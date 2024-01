La cotonizzazione della fibra di canapa - sfruttarne il Potenziale Ecologico

La canapa è una delle piante più versatili e sostenibili del Pianeta: resistente, cresce rapidamente e richiede molta meno acqua rispetto a molte altre piante tessile, in particolare il cotone.

Secondo un recente studio dell’università di Cambridge, è stato calcolato che 1 solo ettaro di canapa assorbe fino a 15 volte più Co2 di 1 ettaro di foresta. Questi vantaggi ambientali la rendono un'opzione ideale per chi cerca una scelta più green nei tessuti.

Si può dire che la canapa è una coltura multiuso, da una pianta si può ricavare tantissimi prodotti, in questo breve articolo parleremo della fibra, un materiale molto resistente e duraturo nel tempo che potrebbe rivoluzionare il settore tessile.

La fibra di Canapa

Non ci sono dubbi che la canapa sia un materiale da riscoprire ed utilizzare, anche nel tessile, la fibra di canapa è senza dubbio un materiale molto sostenibile ed incredibilmente versatile - può essere utilizzata per abbigliamento, biancheria da letto, borse, tendaggi, tappeti e molto altro. La sua durabilità la rende ideale per oggetti che subiscono stress quotidiano, è inoltre una fibra dalle proprietà similari al lino, è molto traspirante e si può indossare sia in estate che inverno, è anallergica e naturale e protegge la pelle dai raggi ultravioletti del sole. Tante sono le qualità di questa fibra...



La sfida della Canapa

Nonostante sia una pianta che potrebbe portare molte soluzioni al mondo moderno, ci sono ancora molti miti da sfatare sulla canapa, in primis è l’associazione all’uso di droghe – la canapa industriale, è di specie sativa, non contiene quantità significative di THC, il composto psicoattivo, ma nonostante non vi siano effetti “euforici” ancora oggi si fa fatica, a tutti i livelli, a vedere questa pianta sotto la luce giusta.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la fibra grezza della canapa è grossolana e molto tenace rispetto al cotone ed altre fibre, il che limita la sua applicabilità nei tessuti e richiede macchinari specifici o conoscenze di lavorazione che abbiamo perso.

Manca una filiera strutturata in grado di produrre le quantità necessarie e la qualità nei filati e tessuti e mancano anche tanti macchinari idonei alla lavorazione – ne consegue che la maggior parte dei prodotti tessili in canapa viene importata dall’asia.

In tutta Europa ma anche in Italia ci sono molte realtà individualistiche, tra queste abbiamo individuato l’azienda GreenOrganics coltivatori di cannabis light che nel suo piccolo sono riusciti a sviluppare un loro processo di lavorazione della fibra, ottenendo filati e ben 2 tipologie di tessuto di solo canapa “cotonizzata” da piante da fiore.

Cos'è la Cotonizzazione della Fibra di Canapa?

La cotonizzazione della fibra di canapa è un processo ideato in Italia negli anni ‘30 e ‘40 del 900 che mira a rendere le fibre grezze più simili ad un fiocco di cotone in modo da poter essere utilizzate nei macchinari tipici della filiera cotoniera.

Questo processo di pulizia ed apertura è un passaggio chiave per trasformare la fibra grezza di canapa in un materiale morbido, leggero e adatto per imbottiture di materassi, indumenti, lenzuola e altri prodotti tessili.

Questo processo comporta l'eliminazione delle impurità e la separazione delle fibre attraverso un trattamento termico per renderle più morbide e lavorabili.

Questi processi industriali al giorno d’oggi vengono eseguiti con l’utilizzo di sostanze inquinanti, ma il processo studiato dal team Greenorganics , permette di estrarre la fibra in modo sostenibile, tanto da poter utilizzare l’acqua di processo per irrigare le coltivazioni, un processo del tutto innovativo che è stato oggetto anche di studio presso il Politecnico di Torino .

La peculiarità di questa realtà è riuscire ad estrarre la fibra dalla loro coltivazione di canapa da fiore, una cosa non da poco in quanto le fibre provenienti da questo genere di coltivazione sono considerato materiale di scarto, non adatto al comparto tessile della canapa, per via della lunghezza, robustezza ed altre caratteristiche strutturali, ma grazie a questa lavorazione è possibile iniziare valorizzare anche questo tipo di fibra.

Il tessile sostenibile

Con la crescente consapevolezza ambientale e la richiesta di prodotti sempre più eco-friendly , la canapa potrebbe certamente offrire una soluzione chiave per uno dei problemi più urgenti del nostro tempo: la sostenibilità del settore tessile.

La fibra di canapa cotonizzata si inoltra in questo contesto in quanto può esser prodotta anche da parti di canapa e piante da fiore, che oggi sono scartate dall’attuale e piccola filiera ed il processo di pulizia potrebbe rappresentare un'opzione ideale per “industrializzare” l'apertura della fibra, passaggio indispensabile per poter utilizzare la canapa nelle tradizionali filiere tessili.