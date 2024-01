I Consigli del fine settimana di newsbiella.it del 12, 13 e 14 gennaio

venerdì 12

- Biella, alle 21 al salone ARCI di strada alla Fornace 8/b a Biella il Movimento 5 Stelle Biellese organizza la seconda serata tematica Il tema sarà la mobilità.

- Biella, presentazione Winter Brich Trail alle 21 auditorium Città Studi

- Biella, Via Orfanotrofio 16/a presso la Sala Colonne del Centro Territoriale Volontariato. "Giustizia e comunità Un itinerario filosofico" Percorso di approfondimento proposto dal Tavolo Carcere di Biella dalle 18

- Cavaglià, alle ore 17.00, l’Aperitivo con l’autore Rosella Milano presenterà il suo libro “Il Sangue dell’Arcangelo”.

sabato 13

- Occhieppo Inferiore, ore 17,30, presso l'OABi - Osservatorio Astronomico & Astrofisico Biellese di cascina S. Clemente si terrà la cerimonia di consegna del Premio Daniele Pigato.

- Masserano, cena bagna cauda alle ore 20.00, presso il Polivalente.

- Callabiana, presepe

- Bocchetto Sessera, ciaspolata notturna, ritrovo alle ore 18 partenza verso la località Montuccia. Al termine rientro lungo lo stesso percorso. Possibilità di noleggiare le ciaspole in loco (previo avviso)

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa

- Castegnea il paese della Befana

- Biella, alle ore 16,15 , Juventus Women (vincitrici della super coppa) tornano in campo contro il Milan

- Valdilana, commemorazione Carabiniere Battista Urbano Azzolin

- Sagliano, La Cooperativa Domus Laetitiae organizza, l’Aperitivo musicale in compagnia de “I ragazzi di Via Piave”. L’evento si terrà alle ore 19.00, in occasione della festa dei Santi Fabiano e Sebastiano

- Biella, una cena per raccogliere fondi a favore del carcere

- Candelo, laboratori dalle 10 in biblioteca

- Sandigliano, “Plastica” al teatro polivalente alle 21 l’associazione culturale TiArt presenterà “Plastica”, lo spettacolo laboratoriale 2023 ideato e diretto da Fabio Mazzarino.

domenica 14

- Verrone, festa del Ringraziamento, 9,15 ritrovo, benedizione mezzi 10,15, 11 messa

- Biella, fagiolata CRI alle 12

- Callabiana presepi

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa

- Castagnea, il paese della Befana

- Vigliano, alle 10 cerimonia commemorazione del rogo alla Pettinatura Italiana

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, La Sacra famiglia fino al 28/01 La rassegna “Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità” propone all’interno della cattedrale di Santo Stefano a Biella l’esposizione di una Sacra famiglia dell’artista ceco Jan Knap.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, "Tra mito e realtà", piano terreno del Museo del Territorio Biellese. Ingresso gratuito, visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024. Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto