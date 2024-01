Incontro con l'autrice Biellese Alessia Zuppicchiatti alla Mondadori di Gallarate, con il suo straordinario romanzo

Le presentazioni del romanzo "Diario di una donna in rinascita" della scrittrice Alessia Zuppicchiatti, originaria di Biella, riprenderanno.

La prima data è fissata per sabato 3 febbraio, dalle 10 alle 12, presso la meravigliosa Libreria Biblos Mondadori a Gallarate.

In questa occasione, Alessia Zuppicchiatti avrà il piacere di presentare il suo romanzo, vincitore e finalista del concorso internazionale A.U.P.I. 2023, intitolato "Diario di una donna in rinascita".

Adele vede la sua vita crollare e decide di ricostruirla mettendo tutto in discussione. Affronta paure, sfide, avvocati, banche, divorzio, tutto contemporaneamente, ci vorranno cinque anni per rinascere. Ma la sua determinazione e la grande fede la porteranno a diventare una delle più importanti Beauty Influencer italiane.

Un romanzo che descrive come le capacità imprenditoriali e le conoscenze nel settore della comunicazione, sia offline che online, possano portare a risultati straordinari in un lavoro ancora criticato, come quello dei Blogger Influencer.