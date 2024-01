Fiamme e fumo in casa, a Pray i vicini allertano il 112 FOTO

È stato dichiarato inagibile l'appartamento che, nella mattinata di oggi, 12 gennaio, è stato avvolto dalle fiamme. A lanciare l'allarme i vicini di casa che, intorno alle 11, hanno notato fumo proveniente dall'ultimo piano dell'edificio.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, con autobotte e autoscala, per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica dell'area interessata dal rogo. Stando alle informazioni raccolte, sarebbe andata distrutta una stanza.

Presenti anche le forze dell'ordine e il personale del Nucleo Investigativo Antincendio di Biella per la raccolta dei rilievi che accerteranno le cause dell'incendio. Sembra che il proprietario non si trovasse in casa.