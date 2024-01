Luca Galtieri a TGevents: il noto showman presenta la 673a puntata.

Luca Galtieri, noto inviato di Striscia e showman di successo, si trova nelle vesti di presentatore per la 673a puntata di TGevents: il TG atipico dedicato al folclore e agli eventi a 360°.

La puntata del 6 gennaio è andata in onda in occasione del Footgolf benefico, a favore della Fondazione AIRC e Luca Galtieri ha introdotto, interpretato e diretto la puntata dedicata. Per l’8a edizione dell’evento i protagonisti del calcio, ciclismo, pallavolo e basket, nonché personaggi dello spettacolo e della TV, come lo stesso Galtieri, per confrontarsi nella gara sportiva a favore della ricerca.