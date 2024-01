Calciomercato invernale: La Chiavazzese '75 rinforza la squadra con cinque talenti

La Chiavazzese ‘75 comunica che nella sessione di calciomercato invernale ha ufficialmente perfezionato gli accordi per assicurarsi le prestazioni sportive di cinque giocatori che, da qualche giorno, sono a disposizione del tecnico Iannacone.

Nello specifico si tratta di Diego Felice Giovinazzo, classe 1985, di ruolo attaccante che fino a pochi giorni fa ha vestito la maglia del Fulgor Ronco Valdengo, siglando 6 reti in campionato. Restando nel reparto avanzato, è inoltre ufficiale l’approdo in Blucremisi del centrocampista offensivo Joshua Micheletti e dell'attaccante Marco Carta Fornon, entrambi classe 2005. Micheletti ha militato fino a dicembre nella Biellese 1902 di Eccellenza, timbrando il cartellino dei marcatori, la scorsa stagione, con i bianconeri: società in cui fin dalla giovanissima età ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Carta Fornon, proveniente dal Valdilana Biogliese, ha siglato 3 gol con i valmossesi. Nella stagione 2021-2022 invece, ha avuto l’onore di poter esordire nel campionato di Eccellenza con il Fulgor Ronco Valdengo, realizzando una rete.

Arretrando nella linea mediana, i nuovi interpreti sono Marco Bardelle e l’argentino Novach Iglesias Lautaro Uriel. Bardelle, anch’esso del 2005, l’abbiamo incrociato quest’anno tra le fila del Fulgor Ronco Valdengo mentre, Lautaro Novach, di ruolo regista classe 1998, proviene dal Gioiosa Jonica di Eccellenza. Nella stagione 2020/2021 il neo acquisto chiavazzese ha partecipato al campionato di Serie A ucraino (Prem"jer-lіha) con il Leopoli.