Nonostante la giornata di pioggia il 5 gennaio il M5S biellese ha raccolto in via Italia una grande quantità di giocattoli e peluches nell'ambito dell'evento Giocattoli in Movimento.

Nei giorni scorsi i giocattoli sono stati consegnati come lo scorso anno alla banca del giocattolo di Valle Mosso. La banca provvede poi a metterli a disposizione di istituti, scuole e realtà che si occupano di minori.