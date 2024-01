Provincia di Biella, ecco quali sono tutte le strade dell’ente

La Provincia di Biella gestisce circa 640 km di strade, distribuite su un’area di 913 kmq di territorio in parte pianeggiante e in parte montano.

Di queste strade la Provincia cura: manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale e relative pertinenze; esecuzione segnaletica orizzontale ed installazione segnaletica verticale, sgombero neve e antigelo in inverno; adozione di provvedimenti in materia di viabilità, concessioni stradali, collocazione di mezzi pubblicitari, svolgimento di competizioni sportive su strada, trasporto in condizioni di eccezionalità; vigilanza, prevenzione e controllo.

Le informazioni sulle strade provinciali sono organizzate in un "Sistema Informativo Stradale", consultabile al link https://www.provincia.biella.it/servizi/sit-e-cartografia/sistema-informativo-strade

In questi giorni, sul proprio sito internet, la Provincia di Biella ha, inoltre, pubblicato l'aggiornamento periodico della consistenza del patrimonio stradale dell'ente, strumento finalizzato a denominare le strade, e fornire un quadro di riferimento per coloro che svolgono le loro attività istituzionali lungo la rete provinciale.

L’aggiornamento rileva e registra le variazioni intervenute per effetto di dismissioni e riclassificazioni di tratti stradali o di confini comunali modificati a seguito di fusioni e unioni di comuni.

L’aggiornamento è consultabile al link http://www.provincia.biella.it/servizi/sit-e-cartografia/sis/consistenza-demanio-provinciale , e comprende l'elenco delle strade provinciali che si trova al link https://www.provincia.biella.it/sites/default/files/2024-01/Allegato1_2023.pdf