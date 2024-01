Biella, ha riaperto il tunnel di corso San Maurizio in direzione Mongrando

Alle 12 di oggi, venerdì 12 gennaio, ha riaperto a Biella il tunnel su Corso San Maurizio in direzione Mongrando

Il tunnel, tecnicamente denominato galleria San Giovanni Bosco e sito al km 16+600 della Strada Statale 758 Masserano-Mongrando, era chiuso dallo scorso agosto per eseguire lavori adeguamento degli impianti di sollevamento acque.

Lavori che sono stati eseguiti dopo Natale, come dichiarano da ANAS: “Questo tempo per eseguire i lavori è dovuto al fatto che la prima impresa incaricata per gli stessi non si è presentata, quindi ne abbiamo contattata un’altra che ha provveduto in tempi brevi dall’incarico”.

Quanto all’intervento dal punto di vista tecnico, ecco la spiegazione di ANAS: “Il tunnel era pieno d’acqua. E’ stato svuotato e poi è stata installata una pompa per incanalare e convogliare l’acqua all’esterno, testata durante le piogge dei giorni scorsi. La pompa ha funzionato e quindi il tunnel è stato riaperto”.

“E’ inoltre in previsione – continua ANAS – l’installazione di una seconda pompa gemella, che si azionerà in caso di blocco della prima, ed in aggiunta alla prima in caso di bombe d’acqua”