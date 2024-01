Biella, ecco i provvedimenti viabilistici in via Santuario d’Oropa

Si comunica che, da lunedì 15 gennaio al 26 aprile verrà rifatta la pavimentazione cubettata del Favaro, via Santuario d'Oropa, tratto tra via Rivetti (esclusa) al civico 545. La circolazione veicolare resterà interdetta in tutto il tratto indicato. Verrà comunque garantita la circolazione pedonale.