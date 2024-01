Panathlon Club Biella, Anna Zumaglini nuovo presidente

Cambio ai vertici di Panathlon Club Biella. Nei giorni scorsi è stata eletta all’unanimità Anna Zumaglini, delegata del CONI provinciale di Biella, che succede a Luca Monteleone.

Eletto all’unanimità il neo presidente sarà in carica dal 1° febbraio: "Come ogni presidente cercherò di lasciare la mia impronta, ma certamente il mio operato sarà all'insegna della continuità e della tradizione di chi ha ricoperto questo ruolo prima di me. Posso solo dire che mi impegnerò fino in fondo affinché Panathlon Club Biella ritorni a come era prima del Covid, con più iscritti che si prendano a cuore la causa del service. Purtroppo la pandemia ha cambiato in noi le abitudini, il modo di pensare, non c'è più in noi quella voglia di uscire che c'era un tempo, e tanti soci se ne sono andati. Il nostro impegno deve però tornare a essere forte come prima, e io lavorerò in particolare in questa direzione".

Il nuovo consiglio è così composto da Ettore Antoniotti, Mario Banfo, Roberto Gatti, Laura Gelso, Denis Lunghi, Raffaella Merlo Bilotti, Ercole Passera, Piero Ramella, Graziella Rulli e dal past president Luca Monteleone. Nel collegio arbitrale e garanzia statutaria Roberto Carta Fornon, Bruno Cerutti, Davide Gori, Mario Janno e Massimo Peraldo. Nel collegio di revisione contabile Giusi Cenedese, Mauro Centenaro, Maurizio Gioia, Patrizia Mantillaro e Alberto Monticone.