TeamVolley, la nuova stagione riprende a Cassano: gli obiettivi del 2024.

Anno nuovo, solite vecchie trasferte per il Bonprix TeamVolley. Le ragazze di coach Fabrizio Preziosa battezzeranno il 2024 ancora una volta in Lombardia, al Centro sportivo “Sansona” di Cassano d’Adda. L’obiettivo rimane la salvezza in Serie B2: durante le feste, le ragazze Biancoblù non hanno mai perso contatto con la palestra. Primo servizio sabato sera alle 21 : il New Volley Adda è una delle “big” del girone.

Dopo giorni impegnativi di fatica e sudore, a parlare è il preparatore atletico Matteo PREDEN: «Tra Natale, Capodanno e l’Epifania abbiamo alternato momenti di riposo – in cui le ragazze hanno passato del tempo con le rispettive famiglie – e altri in cui ci siamo allenati tanto. Il volume di lavoro fisico è stato alto: un 70% rispetto al 30% tecnico. L’obiettivo è porre le basi e ricaricare le pile verso la seconda parte di campionato. Le ragazze mi sono piaciute per l’impegno e avendo più tempo, abbiamo recuperato anche le influenzate, più o meno tutto il roster. Qualcuna era più affaticata del normale, ma ora l’amalgama è quella giusta. Sabato ripartiamo su un campo molto difficile e in trasferta. Abbiamo lavorato sulla resistenza alla fatica e sulla combattività, che parte da una base fisica. Ricominciamo convinti di avere un potenziale ancora da esprimere al massimo, da tutti i punti di vista. Le ragazze devono capire che ciò che fanno in sala pesi deve essere trasformato in una prestazione sul campo, eliminando le distrazioni. Ora imposteremo gli allenamenti sul mantenimento della forza, in vista della seconda pausa che arriverà a breve. Vediamo dove ci porterà tutto questo lavoro, l’allenamento dell’Epifania è stato l’emblema: lavoriamo, perché gli sforzi ripagano sempre».

Rebecca GUZZO: «Arriviamo a questa prima partita dell’anno nuovo con molti allenamenti sulle gambe, svolti durante le festività natalizie. Sono stati molto intensi, ma abbiamo lavorato bene sia a livello fisico che atletico. Coach Fabrizio Preziosa ci ha già anticipato che il match di sabato non sarà affatto semplice: bisognerà combattere per iniziare con il piede giusto. L’obiettivo è riprendere al meglio il campionato».





RECAP DELLA SETTIMANA

Non c’era modo migliore di battezzare l’anno nuovo per il nostro settore giovanile: quattro partite e quattro vittorie rotonde per 3-0, in altrettante categorie. A spiccare è un trionfo dal retrogusto speciale, quello conquistato dalla nostra Under18 Generali Via Carso, a Chiavazza, in un derby particolarmente sentito dalle ex Biancoblù.





Under18

Mercoledì 10/1, PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3 (22-25/11-25/19-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Panaia 1, Gariazzo 7, Macchieraldo 9, Fontana 16, Sola 10, Damo 4, Guzzo (L1), Boggiani, Piletta 1, Vioglio, Allorto (L2). Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Ritengo che questa sia stata una vittoria importante: abbiamo allungato la striscia positiva e ribaltato pienamente il risultato della gara d’andata. Approcciarsi emotivamente a questo derby non era semplice per vari motivi e si è visto bene nel primo set, dove siamo state contratte e abbiamo regalato troppi punti, con errori tecnici e concettuali. Vinto quello, ci siamo sciolte e – pur continuando ad ammucchiare errori in battuta (17 totali) – abbiamo dato più ordine al muro-difesa e più ritmo all’attacco. L’evoluzione mostra discreti segnali, dobbiamo ridurre tassativamente il numero di momenti di vuoto che ogni tanto ci colpiscono e gli errori in tutti i fondamentali»

Under16

Domenica 7/1, Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Fisiokinetik Volley Gaglianico 3-0 (25-11/25-22/25-19)

Coach Marco ALLORTO: «È stata una partita abbastanza semplice, in cui abbiamo quasi sempre mantenuto il controllo del gioco nella nostra metà-campo. Questo anche a causa delle molteplici defezioni tra le avversarie. La prima frazione è scivolata via velocemente, con un divario netto. Il secondo e il terzo set sono stati più combattuti, con molte sostituzioni. La prestazione delle ragazze è stata buona, benché “appesantita” dalla tre-giorni del Bear Wool Volley. Portiamo a casa tre punti importanti e scaliamo la classifica».





Under14

Mercoledì 10/1, Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo 3-0 (25-10/25-11/25-11)

Coach Ivan TURCICH: «Una buona prestazione, che permette di mantenere saldo il primo posto in classifica. La partita non ha registrato particolari difficoltà, contro il fanalino di coda della graduatoria. Si sa che spesso queste gare possono celare alcune insidie in termini di cali di concentrazione, ma il gruppo – anche se a ranghi ridotti – ha saputo portare in campo alla perfezione quanto richiesto e provato durante la settimana».





Under13

Domenica 7/1, Palestra S.M. “Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato Bianca – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (13-25/13-25/14-25)

Coach Alessia DIEGO: «Una partita giocata bene, con un po’ di errori di disattenzione. I tre punti sono comunque fondamentali per la classifica e l’umore, poiché si trattava della prima gara giocata dopo il rientro delle piccole atlete dalle vacanze natalizie».





IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ





Serie B2

Sabato 13/1, ore 21. Centro sportivo “Sansona” di Cassano d’Adda (MI)

Asd New Volley Adda – BONPRIX TEAMVOLLEY





Serie D

Sabato 13/1, ore 18. Palestra S.E. “Bertinetti” di Vercelli

S2M Volley Vercelli – BOTALLA TEAMVOLLEY





Under16

Domenica 14/1, ore 10. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Asd Occhieppese Pallavolo – DE MORI TEAMVOLLEY





Under13

Sabato 13/1, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Rosaltiora Verbania U13





Domenica 14/1, ore 10.30. Palestra “Grassi” di Varallo Sesia (VC)

Valsesia Team Volley 13 – CONAD TEAMVOLLEY