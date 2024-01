SPB Ilario Ormezzano Sai torna in campo: la trasferta a Malnate.

Una sfida e un’occasione, questo sarà la trasferta a Malnate per i ragazzi della SPB Ilario Ormezzano Sai. Una sfida, perché i lombardi sono una delle squadre più attrezzate del campionato. Un’occasione, perché al ritorno dalle vacanze di Natale i biellesi stanno lavorando bene e vogliono avere un buon impatto nella seconda parte di stagione.





La Partita

Lo Yaka Volley Malnate non ha bisogno di presentazioni, dato che lo scorso anno è stata una delle squadre a raggiungere la promozione in A3. Sarà importante per i biellesi riprendere un buon ritmo gara, dopo le positive ultime partite del 2023. Durante le vacanze i ragazzi di coach Di Lonardo hanno lavorato molto sia dal punto di vista fisico, sia per quanto riguarda la tecnica individuale e di squadra. La volontà è quella di fare punti ogni sabato e l’obiettivo è quello di conquistare la salvezza mettendo un mattoncino alla volta, ogni settimana.





Il commento di Emanuele Frison: “Stiamo lavorando bene in quest’ultimo periodo, dopo aver recuperato quasi tutti i giocatori dagli infortuni. Stiamo ancora aspettando il rientro di capitan Scardellato, che ci potrà dare una grossa mano nel girone di ritorno. In ogni caso pensiamo più a noi che agli avversari, questa è la strategia che seguiamo da inizio anno, perché capiamo di essere un po’ in ritardo rispetto agli avversari. Per questo motivo, pur sapendo che Yaka è una squadra di prima fascia, noi andremo a Malnate pronti a fare la nostra partita, puntando sempre al massimo risultato.”