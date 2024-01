Pallavolo, VirtusBiella contro CUS Collegno: sabato 13 il Big Match.

Big match al PalaSarselli di Chiavazza, sabato alle ore 21.00. La Prochimica Novarese Virtus Biella sfida la capolista Cus Collegno, vero rullo compressore del girone A, con 11 vittorie su 11 incontri disputati e solo 3 set persi, due dei quali in trasferta sul campo del PlayAsti. La Virtus segue le torinesi con 7 punti di distacco, ma in casa ha battuto tutti, anche l’Almese attualmente seconda. Una partita che può dare grosse indicazioni per il futuro considerando che le prime tre andranno ai playoff per la B2.

Classifica girone A dopo 11 giornate: Cus Collegno 32, Almese 26, Prochimica Novarese Virtus Biella 25, Gavi Novi 24, Sammaborgo 22, Pinerolo, Vicoforte Ceva 18, Canelli 16, Ovada 13, Pavic Romagnano, In Volley San Giorgio 12, Playasti 10, Fortitudo Chivasso 3, Mtv Torino 0.





FOCUS SUL SETTORE GIOVANILE NEROFUCSIA





PRIMA DIVISIONE: FINALMENTE LA PRIMA VITTORIA PER PROFOAM VIRTUS

Finalmente è arrivata la prima vittoria per il giovanissimo gruppo iscritto alla Prima Divisione territoriale. In una partita che anticipa la 18ª giornata, Profoam Virtus Biella ha sconfitto per 3-1 in rimonta il Crescentino: 28-30, 25-19, 25-18 e 25-17 i parziali dell'incontro. Il prossimo incontro è in calendario venerdì 19 contro le vercellesi, ma chiaramente in trasferta. È stata rinviata al 24 gennaio, invece, la gara dell'8ª giornata inizialmente prevista mercoledì 10.

Classifica girone C: Tollegno 21 (7), Scurato Novara 18 (7), San Giuseppe Trecate 15 (8), San Rocco Novara 12 (7), Valsesia Team Volley 11 (8), Igor Volley Trecate 9 (8), Volley Crescentino 8 (8), Heka Volley Gaglianico 5 (6), Profoam Virtus Biella 3 (9).





UNDER 18: TRI-GRAF PERDE IL DERBY E SCENDE AL SECONDO POSTO

Rientro in campo negativo per Tri-Graf Virtus Biella che perde la vetta della classifica del girone C, uscendo sconfitta 3-0 nel derby contro il TeamVolley, giocato mercoledì sera al PalaSarselli: 22-25, 11-25 e 19-25 i parziali. Venerdì sera nerofucsia nuovamente in campo a Trecate contro il San Giuseppe (ore 20.30).

Classifica girone C: Teamvolley 21 (9), Tri-Graf Virtus Biella 19 (9), Omegna 18 (8), San Giuseppe Trecate 13 (7), Sammaborgo 11 (9), Gaglianico 5 (8), Scurato Novara 0 (8).





UNDER 16: DOPPIO SUCCESSO PER NUMERARIA VIRTUS BIELLA, MENTRE ACQUATEC VIRTUS BATTE L'ISSA NOVARA E LO SUPERA IN CLASSIFICA

È iniziato con una vittoria il 2024 di Acquatec Virtus Biella: domenica scorsa successo 3-1 in casa contro l'Issa Novara, formazione che precedeva le Nerofucsia in classifica. Prossimo incontro domenica a Novara contro il Sangiacomo.

Nel girone D doppia vittoria per Numeraria Virtus Biella: domenica ha sconfitto nettamente in trasferta il Volley Vercelli (3-0 con parziali 12, 14 e 13), mentre mercoledì sera ha vinto altrettanto nettamente l'anticipo della 12ª giornata contro Gaglianico (3-0 con parziali 17, 17 e 25).

Classifica girone C: Igor Trecate 32 (11), Novi 26 (11), Sangiacomo Novara 24 (11), Acquatec Virtus Biella 17 (11), Issa Novara 15 (11), San Giuseppe Trecate 12 (11), Alessandria 3 (11), San Rocco 3 (11).

Classifica girone D: S2M Vercelli 30 (11), Koala Fontaneto 25 (11), Occhieppese 24 (11), Teamvolley 24 (11), Numeraria Virtus Biella 19 (12), Gaglianico 10 (12), Volley Vercelli 3 (11), Santhià 0 (11).





UNDER 14: NUMERARIA TORNA IN CAMPO SABATO

Dopo l'ottima prestazione al Bear Wool Volley, dove ha terminato al 2° posto, Numeraria Virtus Biella torna in campo nel girone di Eccellenza Under 14 sabato a Ovada. La gara contro Trecate, prevista sabato scorso è stata invece rinviata a mercoledì 17 a Chiavazza.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 27 (9), Numeraria Virtus Biella 20 (9), Ardor Casale 18 (8), Sammaborgo 16 (10), Alessandria 15 (10), Ovada 9 (9), Omegna 6 (9), Valsesia 0 (10).





UNDER 13: DOMENICA AD ARONA LA PRIMA DEL 2024

Torna in campo nel fine settimana anche la squadra Under 13 della Virtus, anch'essa reduce dal Bear Wool in categoria superiore: l'incontro è previsto domenica alle 15.30 ad Arona.

Classifica girone Eccellenza: Omegna 20 (7), Igor Trecate 18 (7), Novi 14 (7), Virtus Biella 11 (7), Arona 9 (6), Ardor Casale 6 (6), Acqui 3 (7), Pavic Romagnano 0 (7).





UNDER 12 6VS6: INIZIA DOMENICA IL CAMPIONATO

In campo da domenica anche la formazione Under 12 della Virtus Biella, iscritta al campionato 6 contro 6: le nerofucsia sono state inserite nel girone C insieme a Crescentino, Occhieppese, Issa Novara, San Rocco Novara e S2M Vercelli che è il primo avversario al PalaSarselli domenica mattina alle 10.30.





UNDER 12 4VS4: INIZIA DOMENICA IL CAMPIONATO

Partirà, invece, il 21 gennaio il campionato Under 12 4 contro 4: la Virtus Biella ha iscritto due squadre e giocherà contro due formazioni del Teamvolley, due del Valsesia e uno del Gaglianico. Il primo concentramento è previsto al PalaSarselli di Chiavazza.