Fondo sociale 2023, ATC Piemonte Nord accoglie le domande: c’è tempo fino al 30 aprile

Si è aperta e proseguirà salvo proroghe fino al prossimo 30 aprile, la raccolta delle domande per accedere al Fondo sociale 2023, il contributo economico che la Regione Piemonte mette a disposizione degli inquilini per coprire parzialmente – l’altra quota è a carico del Comune di residenza – i canoni e le bollette non pagate incolpevolmente. Il sostegno, va detto, viene erogato l’anno successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta. Dagli uffici di Atc Piemonte Nord ricordano che per chiedere il Fondo sociale, oltre a essere regolari assegnatari di una casa popolare Atc, occorrono alcuni requisiti, tra cui avere un indicatore Isee emesso nel 2024 non superiore a 7.086,94€ e aver pagato entro il 29 marzo 2024 la bollettazione dell’anno precedente per un importo pari almeno al 14% del reddito percepito nel 2022 e, comunque, non inferiore a 480€ (anche in caso di reddito zero).

La quota minima può essere pagata entro marzo utilizzando gli avvisi di pagamento PagoPA allegati alle bollette mensili, o tramite bonifico bancario (per alloggi Novara-Vco-Biella-Vercelli, Iban: IT31 L 05696 10100 000006605X16, intestato ad: Atc del Piemonte Nord Serv. Tesoreria, Banca Popolare di Sondrio – Via A. Costa, 7, Novara. Causale: Quota Minima Fondo Sociale anno 2023 + cognome e nome assegnatario). La domanda di Fondo sociale, scaricabile sul sito www.atcpiemontenord.it, può essere presentata in presenza (anche da un delegato) negli sportelli delle sedi di Novara, Gravellona Toce, Biella e Vercelli, nei giorni e negli orari prestabiliti, oppure la si può trasmettere all’indirizzo e-mail fondosociale@atcpiemontenord.it, o anche tramite posta ordinaria.

Sul sito e sul chatbot di Atc le informazioni su prenotazioni, pagamenti e documenti necessari; tutti i servizi, va rimarcato, si possono agevolmente consultare e utilizzare da smartphone.

“Questi ultimi anni di pandemia, emergenza economica, caro bollette e inflazione, non sono stati facili per chi si trovava già in una situazione di fragilità – dichiara nella nota il presidente dell’Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni – Invito, pertanto, tutti i nostri inquilini che pensano di averne diritto a prenotarsi e presentare la domanda di Fondo sociale così da poter evitare, accertata la situazione di morosità incolpevole, l'avvio della procedura di decadenza”.