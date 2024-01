Borriana, via alle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 - Foto di repertorio

Da giovedì 18 gennaio a sabato 10 febbraio.

Questo è il periodo di tempo a disposizione di bambini e ragazzi di Borriana per iscriversi all’anno scolastico 2024/25 Modalità esclusivamente on line per l’iscrizione alla classe classe prima della scuola primaria e della secondaria d 1^ grado, accedendo al link https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni , ed utilizzando credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature.

A disposizione dei genitori in difficoltà con le iscrizioni on line c’è la segreteria dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico (dal lunedì al venerdì, dal 18 gennaio al 10 febbraio negli orari di apertura, contattando lo 015541622).

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia utilizzeranno invece la modalità cartacea.

Informazioni al link https://www.comune.borriana.bi.it/notizie-e-avvisi/iscrizioni-20242025?fbclid=IwAR1V3AUvybZkPfkK0OgpokL-NLtYVOSibRhYxb9QZS6lLo1P-Au27nZ2KtU