Si comunica che lunedì 15 gennaio 2024 verrà posizionata una gru nell'interno cortile della scuola De Amicis. Pertanto dalle ore 8.30 alle ore 12.00 verrà sospesa la circolazione in via Ravetti, tra via Orfanotrofio e via Vercelli (escluse). Per consentire agli utenti di raggiungere le vie Vercelli, Marconi e Crosa verrà temporaneamente invertito il senso di marcia di via Vercelli.