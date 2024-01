Biella mette in ordine il suo verde: via al censimento degli alberi e alla programmazione delle potature

"Per troppi anni il verde è stato lasciato senza un programma di lavori, interventi vari, potature. La situazione è sotto gli occhi di tutti e ora cercheremo di provvedere". Sono le parole dell'assessore ai Parchi e Giardini Arredo Urbano Gigliola Topazzo.

"In questo momento c'è uno studio di agronomia e architettura del paesaggio di Biella che si sta occupando in particolare dei giardini Zumaglini e del piano del verde in generale - continua l'assessore - . Ai giardini Zumaglini interverremo con un piano di lavoro serio che prevede anche il rifacimento dei vialetti e metteremo in ordine anche gli altri parchi che sono stati lasciati incolti. Vogliamo rifare il look a quelle aree cittadine che per troppo tempo non sono state valorizzate. Non solo: un'altra ditta si occupa di stendere in programma di potature che non è più stato portato avanti da anni fa un censimento degli alberi che ci sono a Biella".

Il Comune di Biella guarda anche oltre, ed è al lavoro per accedere a un bando regionale che riguarda gli alberi monumentali. "Ne abbiamo tantissimi - conclude l'assessore - . Mi viene in mente ai giardini Zumaglini ma non solo. Comunque stiamo lavorando per trovare dei fondi per valorizzare anche questi".