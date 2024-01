Viaggiare e trasportare con il cuore sulla strada: il nuovo servizio di noleggio della Monteleone Trasporti

Efficienza, qualità e flessibilità sono solo alcuni degli argomenti a favore del nuovo servizio noleggio della Monteleone Trasporti S.r.l.

Si tratta di una scelta innovativa e vantaggiosa, che offre a imprese e privati la possibilità di noleggiare tra un’ampia scelta di veicoli, per soddisfare le diverse esigenze del cliente.

Grazie al noleggio, sarà possibile evitare loro di acquistare veicoli e usufruire sempre del mezzo più adatto. La realtà leader nel settore dei trasporti, attiva in tutto il territorio nazionale e non solo, in seguito all’alta richiesta di noleggio dei clienti, mette a disposizione veicoli ideali per il trasporto di merci o persone, veicoli pesanti e furgoni, di cui uno elettrico. Quest’ultimo rappresenta una novità assoluta nel panorama del noleggio, e si inserisce nella filosofia dell’azienda, attenta alla sostenibilità e all’ambiente. Il furgone elettrico, infatti, consente di ridurre l’impatto delle emissioni di CO2 sulla salute e sull’ambiente, e di risparmiare sui costi del carburante.

“Sarà presto disponibile sul nostro sito un elenco dettagliato dei singoli veicoli. – spiega Maio Federico, AD Monteleone Trasporti S.r.l. – Alla Monteleone Trasporti S.r.l. ci impegniamo costantemente a combinare professionalità, innovazione e attenzione al cliente. Il nuovo servizio di noleggio è un'estensione naturale di questa dedizione.”

Per maggiori informazioni sul noleggio è possibile contattare l’azienda ai seguenti recapiti:

Telefono 015 2557193

Indirizzo email rent@monteleonetrasporti.it

Non perdete l’occasione di provare questo nuovo servizio, che vi farà scoprire il piacere di viaggiare e trasportare “Con il Cuore sulla Strada”.