SiNaPPe: trasferimento detenuti presso luoghi esterni di cura.

Riceviamo e pubblichiamo La scrivente Organizzazione Sindacale vorrebbe portare alla Vostra cortese attenzione la delicata questione legata alla traduzione di soggetti ristretti nella Casa Circondariale di Biella presso luoghi esterni di cura. Tale interesse nasce dall’esigenza di garantire al personale di polizia penitenziaria di espletare al meglio il servizio demandato presso i luoghi esterni di cura, nel pieno della sicurezza e della tutela. Si rappresenta a tal uopo come, il trasferimento del detenuto nei luoghi esterni di cura attraverso l’uso dell’ambulanza sussiste solo nel caso in cui il sanitario del penitenziario né determini l’estrema urgenza, eppure in diverse circostanze si è potuto appurare come quest’ultima non si stata riconosciuta tale al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso, conferendo così al paziente detenuto un codice di priorità di natura inferiore, determinando il susseguirsi di ore interminabili di attesa prima della visita.

Con tale modus operandi, non solo si espone il personale di polizia penitenziaria ai disagi e rischi connessi alla sorveglianza di detenuti in luoghi esterni all’istituto nell’assenza di un pieno regime di ordine e sicurezza, ma si espone la popolazione residente ad un rischio di sicurezza, dato da eventuali evasioni di soggetti “pericolosi”.

Non appare superfluo rappresentare, come attualmente all’interno dell’Istituto di Biella non sia predisposto l’invio di medici specialisti, per effettuare visite programmate di routine come ad esempio oculista, otorino, ecc…, che garantirebbero una netta diminuzione dell’invio dei ristretti presso i luoghi esterni di cura per accertamenti di natura specialistica.

Non appare quindi inimmaginabile organizzare un presidio clinico all’interno della Casa Circondariale di Biella, finalizzato allo svolgimento delle visite specialistiche, diminuendo così in maniera esponenziale gli interventi del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti verso il nosocomio cittadino.

Auspicando nella concretizzazione del progetto de quo, il SiNAPPe chiede alle SS.LL., ognuna per propria competenza, la messa in pratica degli atti necessari alla sua realizzazione, certi dei vantaggi che tale opera arrecherebbe tanto all’Amministrazione Penitenziaria ed al Personale da questa dipendente che all’Azienda Sanitaria Locale; altresì, si chiede di specificare le fattispecie concrete a giudizio dei sanitari, inquadrabili nella cornice di quanto disposto all’art.17 del D.P.R.230/2000.

Il Segretario Nazionale SiNAPPe, Raffaele TUTTOLOMONDO.