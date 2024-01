Maggior coinvolgimento per le associazioni di persone con disabilità: “La legge è obsoleta”.

Le associazioni delle persone con disabilità chiedono maggiore confronto con la Regione e maggior coinvolgimento nella discussione dei provvedimenti che riguardano il mondo della disabilità: lo hanno dichiarato i rappresentanti della Fand Piemonte (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili) in un’audizione congiunta delle commissioni Terza, Quarta e Sesta, presieduta da Claudio Leone.

Gli auditi hanno affermato di essere stati poco coinvolti nell’iter di una serie di leggi poi approvate dall’Aula, da quella sull’istituzione della figura del disability manager a quella in materia di formazione e lavoro. Di fatto, comunque, tutte le associazioni e gli enti interessati ai diversi provvedimenti, hanno la possibilità di trasmettere le loro osservazioni sui progetti e disegni di legge, all’indirizzo https://www.cr.piemonte.it/cms/consultazioni e anche di chiedere audizioni alle Commissioni competenti.

“Ci sono criticità che necessitano di soluzioni normative che siano davvero efficaci - hanno aggiunto i rappresentanti delle associazioni - in particolare su lavoro, sanità e istruzione. Spesso le leggi di riferimento non vengono applicate, accade ad esempio per l’accessibilità, la sicurezza e l’inserimento lavorativo, la continuità formativa per gli insegnanti dedicati alle persone disabili”.

“Anche in ambito sanitario incontriamo molte difficoltà - hanno precisato -: ci sono servizi che non vengono garantiti a tutti, come la logopedia per i bambini sordi non impiantati e la burocrazia rende complesse le formalità per beneficiare dell’Iva al 4 per cento o per il rinnovo degli ausili. Per questo chiediamo norme che snelliscano le procedure”.

Tra le richieste anche la revisione della legge 41/1987, testo di riferimento per i finanziamenti alle associazioni e agli enti che sostengono le attività a tutela dei cittadini disabili: “la legge è ormai obsoleta e le associazioni faticano a garantire i servizi con i contributi regionali attuali”.

Sono intervenuti per fare domande Monica Canalis (Pd), Francesca Frediani (M4o – Up) e Gianluca Gavazza (Lega).