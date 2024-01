"Il Carnevale per me è sempre stato sinonimo di tradizione e famiglia" Paola Mercandino: 30 anni di Carnevale di Chiavazza

È quasi tempo di Carnevale... In questo periodo, negli ultimi anni (diciamo circa 30), ho sempre fatto parte della rappresentazione teatrale del mio paese, Chiavazza. Tuttavia, quest'anno mi è stata comunicata la notizia della mia esclusione nello spettacolo teatrale .

Nonostante questa delusione, desidero ringraziare tutte le persone care che, negli ultimi trent'anni, si sono prodigate affinché il Carnevale di Chiavazza, insieme al suo teatro, non morisse. Abbiamo sempre lavorato duramente per preservare questa tradizione secolare, così importante per la nostra comunità biellese.