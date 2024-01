Ginnastica Ritmica: RSgirls sul podio al Trofeo “Città Murata”.

L’ultimo fine settimana ha visto le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya impegnate a gareggiare a Cittadella, storica e graziosa città veneta. La locale società Ginnastica ritmica Levante ha organizzato in modo esemplare il Trofeo “Città Murata”, presso l’ampio ed accogliente palazzetto di Cittadella (PD). La gara aperta alle categorie individuali Silver e Gold ed alle squadre di serie C, ha visto la partecipazione di circa 200 ginnaste. Le atlete care al presidente Carlo Vineis si sono fatte ammirare per tecnica ed eleganza e sono salite tutte sul podio conquistando quattro ori, un argento e due bronzi.

Sono scese in pedana nella categoria LC A4 Ginevra Viana con esibizioni a palla e nastro e Ginevra Segatto con fune e cerchio, classificandosi rispettivamente prima e terza.

Nella categoria LD, Iris Marchesi in gara con palla e nastro nelle J1 è prima, così come nelle J3 Giulia Bocci, che ha eseguito cerchio e palla, sempre in J3 Esther Carolina Sales Neto è seconda; mentre Nadia Dipalma è terza fra le senior, con esercizi a cerchio e palla. Nella gara a squadre primo posto per il team formato da Giulia Sapino che ha eseguito cerchio e nastro, Elena Pavanetto impegnata alla palla e Ginevra Bravaccino alle clavette. Hanno seguito le ginnaste in gara Arianna Prete e Tatiana Shpilevaya, che commentano le performances delle loro assistite: “Le atlete hanno ottenuto degli ottimi risultati e sono rientrate nel clima gara, fondamentale per la preparazione ai campionati 2024 che inizieranno fra due settimane. Gli esercizi portati in gara sono nuovi ed il riscontro è stato positivo, abbiamo però verificato che su alcune routine si può migliorare – concludono le tecniche – Perciò nelle prossime settimane affineremo la preparazione per riuscire a portare le nostre ginnaste ad iniziare le competizioni della nuova annata agonistica nel modo più appropriato”. Nelle stesse giornate altre quattro RSgirls: Giulia Maria Bonifacio, Alice Cola, Ginevra Lanza e Ginevra Romanini hanno partecipato agli allenamenti collegiali regionali Silver effettuati presso il Palalamarmora dal giudice nazionale GR Luca Danesin.