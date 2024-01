La Cooperativa Domus Laetitiae organizza, sabato 13 gennaio 2024, l’Aperitivo musicale in compagnia de “I ragazzi di Via Piave”. L’evento si terrà alle ore 19.00, in Via Roma 127 e sarà l’occasione per celebrare i Ss. Martiri Fabiano e Sebastiano.

Si ricorda che le prenotazioni dovranno essere effettuate entro mercoledì 10 gennaio al seguente numero: 342.328.8395 – Stefania.