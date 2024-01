Juventus Women in visita alla mostra Biellese: alla serata oltre 100 calciatrici.

In occasione del ritiro che la Juventus Women ha svolto a Biella in vista del match di ‘Supercoppa Femminile’ (vinto poi per 2-1 sulla Roma), il comune di Biella e la Fondazione CRB hanno organizzato per le atlete una speciale visita alla mostra BANKSY, JAGO, TVBOYE ALTRE STORIE CONTROCORRENTE.

All’incontro, avvenuto venerdì sera a Palazzo Gromo Losa, oltre alle ragazze della squadra femminile della Juventus, hanno partecipato circa cento calciatrici biellesi in rappresentanza dei team della Biellese Femminile, della Cossatese Femminile, della Quaronese, della Gaglianico Calcio e di altre associazioni biellesi.

"È stata una serata emozionante - spiega il vice sindaco del comune di Biella, Giacomo Moscarola – ho visto le atlete molto interessate ai contenuti della mostra e agli artisti in esposizione, è stato molto bello assistere all’intreccio di sport e cultura, una formula vincente che potrà essere di ispirazione per altre iniziative”.

Anche l’Assessore del comune di Biella alla Cultura, Massimiliano Gaggino, ha espresso la sua soddisfazione: “La cultura vince sempre! Felice di poter offrire alla città proposte che attirano anche il pubblico più giovane come avvenuto durante questa bella iniziativa e come recentemente successo anche con la presenza dello storico Alessandro Barbero che, per sua richiesta, desiderava proprio incontrare soprattutto le giovani e i giovani”.

Il Presidente della Fondazione CRB Michele Colombo: “L’incontro di arte e sport ha dato vita a Palazzo Gromo Losa a una serata emozionante al di là di tanti luoghi comuni. Una sala gremita di giovani atlete capaci di impegnarsi con pari serietà nello sport e nello studio, una bella gioventù che è linfa vitale per il nostro territorio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è felice di aver offerto questa opportunità alle atlete della Juventus, molte delle quali si sono dimostrate davvero entusiaste della mostra, ma è soprattutto felice di aver potuto favorire il confronto con le giovani generazioni che avranno sempre più spazio nella programmazione dell’Ente”.

Stefano Braghin, Juventus Women’s Football Director, dichiara: “È stata una splendida serata e un’ottima occasione per veicolare messaggi positivi attraverso il confronto con le giovani generazioni, che sono il futuro anche del nostro movimento. Ringraziamo il Comune di Biella per l’accoglienza, come sempre calorosa e proficua”.