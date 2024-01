Zeta Esse Ti decimato cede 60-77 sul campo della capolista Cus Torino

Cuore e orgoglio non sono bastati allo Zeta Esse Ti Teens Biella per centrare l’impresa sul parquet della capolista Cus Torino, vincitrice 77-60 nel match giocato sabato scorso, 6 gennaio. Decimata dagli infortuni, la squadra di coach Luca Garri ha dato spettacolo in avvio, andando addirittura avanti 34-20 nel secondo quarto, per poi cedere nettamente negli ultimi 5 minuti, subendo un parziale di 24-9 nell'ultimo periodo.

Garri ha elogia la squadra per l'impegno: «I ragazzi hanno fatto uno sforzo supplementare: in una situazione di assoluta emergenza si sono compattati e hanno sfoderato una prestazione per 35 minuti a tratti commovente. Purtroppo nel finale il Cus aveva più energie e soluzioni di noi. Ripartiamo da questa prestazione consapevoli che il nostro campionato inizierà da domenica prossima e ci vedrà giocare 6 delle ultime 9 partite al Pajetta, il fortino dove dovremo costruire le nostre fortune».

Tabellino

Cus Torino-Zeta Esse Ti Teens Biella 77-60 (17-21, 37-41, 53-50). Biella. Zimonjic 15, Guzzon 28,

Maffeo 4, Ousman 11, Mancin 1,

Brusasca 1, Lavino, Zatta, Varolo, Curvà, Comello . Allenatore: Luca Garri.