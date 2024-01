Caccianotti/Olivieri e Baroni/Stesina protagonisti nella Louisiana della Befana FOTO

Sabato al Golf Club Cavaglià ha preso il via la stagione 2024 con la Louisiana della Befana, gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford). Tra i sessanta partecipanti hanno prevalso nella classifica lorda Massimo Stesina/Davide Baroni con 39 punti. Nel netto il miglior punteggio è stato ottenuto dalla coppia Davide Francesco Caccianotti/Stefano Olivieri con 45, seguiti da Roberto Revel/Nicola Treves con 45 e Cristiano Bongianino/Andrea Torricella con 44. Prima coppia mista Simone Bucino/Elena Rossi con 43. Premio speciale a Marco Attilio Crespi/Anna Poiani.

Domenica scatta il classico Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti. Il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare. In ogni tappa ci sarà premiazione e a seguire rinfresco.La prima gara valida si giocherà domenica in occasione dello Swing Winter Tour (18 buche Stableford 2 categorie).Le prossime tappe del circuito si giocheranno domenica 21-28 gennaio / 4-18-25 febbraio.