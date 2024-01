Andrea Chiavenuto e la Rally & co protagonisti assoluti sulla pista Ice Pragelato, FOTO

Weekend dolce-amaro per il portacolori della scuderia Rally & co Andrea Chiavenuto in occasione dei primi due appuntamenti di campionato Ice challenge svoltisi sulla Pista Ice Pragelato in provincia di Torino.

Sabato decisamente positivo per il driver biellese sulla Peugeot 306 maxi , che non guidava da parecchio tempo, giunto secondo assoluto alle spalle della lancia Delta s4 di Saracco. Domenica decisamente all’opposto per Chiavenuto che sulla pista percorsa in senso inverso ha dovuto alzare bandiera bianca nella prima manche per un problema al motore della 306 che lo ha fermato in pista. Rientrato ultimo, nella manche 2 a suon di sorpassi ottiene il terzo tempo assoluto a soli 8 decimi da saracco mentre nella terza batteria ottiene la vittoria davanti al solito Saracco per 1,5 secondi pur se rallentato dal capottamento di Bicciato. Un campionato cominciato alla grande per Andrea Chiavenuto , che sicuramente sara’ tra i protagonisti assoluti nei prossimi appuntamenti della serie icechallenge.it