A Callabiana si respira ancora la magica aria del Natale FOTO e VIDEO

100 casette, 150 statue delle quali la maggior parte i continuo movimento, tra luci e lucine, musica, e a fare da sfondo sono le valli del Biellese. E' il magico presepe meccanico di Callabiana, sempre più grande e ogni anno con tanti dettagli in più, che ormai da una ventina di anni trova spazio ogni anno sotto Natale nell'oratorio dedicato a San Carlo in frazione Nelva.

Anche se l'Epifania è già passata, c'è ancora tempo per vederlo fino al 14 gennaio, come anche i meravigliosi presepi nel bosco. Piccoli gioielli realizzati dagli abitanti ma anche da semplici appassionati, che hanno trovato spazio in vecchie macchine da cucire, bottiglie, damigiane, cassette della frutta e anche in una vecchia macchinina dell'autoscontro. Alcuni sono realizzati in legno, atri in vetro, in cartone, e c'è anche una natività realizzata con delle caffettiere. Sono tanti, oltre 100, e rendono ancora più piacevole una di per sé già piacevole passeggiata in mezzo ai boschi della vallata.

Il Presepe Meccanico è aperto nei giorni feriali dalle 14,30 alle 17,30, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 con entrata a offerta libera.